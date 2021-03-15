Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Житомире надругались над памятником Героям Небесной Сотни

Комментариев: 6
Вандала зафиксировали видеокамеры.
В Житомире разбили мемориал Героям Небесной Сотни
В Житомире разбили мемориал Героям Небесной Сотни
facebook.com/Volodymir.Ilich.Fedorenko

Акт вандализма был совершен в ночь на 15 марта в Житомире.

Читай также: В Крыму пьяный житель Подмосковья растрощил могилы советских воинов

Об этом сообщил в Fаcebook глава облсовета Владимир Федоренко.

По словам чиновника, от рук неизвестных пострадал памятник Героям Небесной Сотни. Он добавил, что написал заявление руководству полиции и начальнику облуправления СБУ, а также пообещал взять под личный контроль ход расследования инцидента.

То, что произошло, недопустимо с юридической точки зрения и в плане морали, это позорный поступок. Памятник Героям Небесной Сотни – это место памяти о достоинстве и самопожертвовании. Я сделаю так, чтобы прославить тех, кто поднял руку на национальный символ, - отметил Федоренко.

Читай также: Зеленский наградил 67 добровольцев

Как передает Суспільне со ссылкой на полицию, мемориал умышленно разбил молодчик. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он повредил его камнем. Правоохранители устанавливают личность хулигана.

Напомним, ранее мы писали, что в Крыму арестовали людей, принесших цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Поделись:
Теги: памятник, Житомир, вандалы, герои небесной сотни
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
иваносранковец    15.03.2021, 13:44
Оценка:  0
иваносранковец
А не надо было памятники дебилам устанавливать
Vixerunt    15.03.2021, 13:43
Оценка:  -1
Vixerunt
Свидома-Погань---- что русский не нравится наша современная Украина ?? привыкай ватник, тут по др. уже не будет.
ШоколадныйБоx    15.03.2021, 13:42
Оценка:  +1
ШоколадныйБоx
Это одно и то же что надругаться над мусорной свалкой.
hcr    15.03.2021, 13:08
Оценка:  -20
hcr
памятник жертвам Парасюка-Пашинского.
Свидома-Погань    15.03.2021, 12:23
Оценка:  -20
Свидома-Погань
Памятник госперевороту.
Свидома-Погань    15.03.2021, 12:24
Оценка:  -20
Свидома-Погань
минурасты давай за рашку срать)
WTF2wtf    15.03.2021, 12:25
Оценка:  0
WTF2wtf
Скачи,
убогое быдло иностранных оккупантов и убийц из раши ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь