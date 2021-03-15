В Житомире надругались над памятником Героям Небесной Сотни

Вандала зафиксировали видеокамеры.

Акт вандализма был совершен в ночь на 15 марта в Житомире.

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Об этом сообщил в Fаcebook глава облсовета Владимир Федоренко.

По словам чиновника, от рук неизвестных пострадал памятник Героям Небесной Сотни. Он добавил, что написал заявление руководству полиции и начальнику облуправления СБУ, а также пообещал взять под личный контроль ход расследования инцидента.

То, что произошло, недопустимо с юридической точки зрения и в плане морали, это позорный поступок. Памятник Героям Небесной Сотни – это место памяти о достоинстве и самопожертвовании. Я сделаю так, чтобы прославить тех, кто поднял руку на национальный символ, - отметил Федоренко.

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Как передает Суспільне со ссылкой на полицию, мемориал умышленно разбил молодчик. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он повредил его камнем. Правоохранители устанавливают личность хулигана.

Напомним, ранее мы писали, что в Крыму арестовали людей, принесших цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

