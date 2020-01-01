На Донбассе вагоностроительный завод финансировал боевиков

На нужды сепаратистов предприятие передало сотни тысяч гривен.

Правоохранители Луганской области заочно вручили бывшему руководителю Стахановского вагоностроительного завода подозрение в финансировании действий, направленных на нарушение территориальной целостности Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По версии следствия, директор предприятия по выпуску грузовых железнодорожных вагонов, которое с начала войны на Донбассе находится под контролем оккупантов, в течение 2017-2019 годов незаконно продавал изготовленную продукцию на территории ОРЛО и в Российскую Федерацию.

“Договоры на поставку комплектующих к грузовым вагонам и услуг заключались с предприятиями страны-агрессора. Товары переправлялись в РФ через неконтролируемой участок государственной границы Украины – пункты пропуска “Изварино“ и “Должанский“, - рассказали в Офисе Генпрокурора.

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Отмечается, что часть средств, вырученных от продажи продукции предприятия, под видом “налогов“ шла на финансирование боевиков группировки “ЛНР“. В целом за указанный период предприятие передало сепаратистам более полумиллиона гривен.

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.

Напомним, СБУ расследует отключение отопления в зоне ООС как диверсионные действия.