В мировом рейтинге лидерами стали США, РФ и Франция с Германией.

Китай и Россия: Названы крупнейшие экспортеры оружия из Украины depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Китай, Россия и Таиланд являются крупнейшими экспортерами оружия из Украины. Однако государство продолжает терять позиции в мировом рейтинге торговли оружием. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира.

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По имеющимся данным, Украина занимает 12 место в списке экспортеров оружия. Примечательно, что в 2011-2015 годах доля страны в мировой торговле оружием составляла 2,6%. Однако в 2016-2020 года она снизилась до 0,6%.

Крупнейшими экспортерами оружия из Украины являются Китай (36%), Россия (20%), а также Таиланд (17%).

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Примечательно, что США, Россия, Франция, Германия и Китай являются лидерами в мировом рейтинге экспортеров. В 2016-2020 годах на США приходилось 37% от общего уровня продаж оружия, а на РФ – 20%.

Также стоит отметить, что главным закупщиком оружия, согласно исследованию, является Саудовская Аравия.

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