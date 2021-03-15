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Китай и Россия: Названы крупнейшие экспортеры оружия из Украины

Комментариев: 2
В мировом рейтинге лидерами стали США, РФ и Франция с Германией.
Китай и Россия: Названы крупнейшие экспортеры оружия из Украины
Китай и Россия: Названы крупнейшие экспортеры оружия из Украины
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Китай, Россия и Таиланд являются крупнейшими экспортерами оружия из Украины. Однако государство продолжает терять позиции в мировом рейтинге торговли оружием. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира.

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По имеющимся данным, Украина занимает 12 место в списке экспортеров оружия. Примечательно, что в 2011-2015 годах доля страны в мировой торговле оружием составляла 2,6%. Однако в 2016-2020 года она снизилась до 0,6%.

Крупнейшими экспортерами оружия из Украины являются Китай (36%), Россия (20%), а также Таиланд (17%).

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Примечательно, что США, Россия, Франция, Германия и Китай являются лидерами в мировом рейтинге экспортеров. В 2016-2020 годах на США приходилось 37% от общего уровня продаж оружия, а на РФ – 20%.

Также стоит отметить, что главным закупщиком оружия, согласно исследованию, является Саудовская Аравия.

Ранее в Верховной Раде рассказали, когда в Украине могут отменить перевод часов.

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Теги: экспорт, оружие, Украина, США, Китай, Россия, исследование
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    15.03.2021, 12:33
Оценка:  +4
WTF2wtf
Какой идиот писал такой заголовок и весь текст??????????????7
Кто таких идиотов нанимает?????????????????????????
... даже школу заканчивать уже лишнее для писак БМ???????????????

Просто дичь тупая ...
WTF2wtf    15.03.2021, 12:34
Оценка:  +4
WTF2wtf
Китай и россия являются экспортерами из Украины??????????????????????
П ффф ... ну и дауны
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