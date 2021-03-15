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Дубинский исключен из "Слуги народа"

Комментариев: 1
Такое решение принял глава партии Александр Корниенко.
Дубинский исключен из "Слуги народа"
Дубинский исключен из "Слуги народа"
УНИАН

Народный депутат Александр Дубинский был исключен из партии “Слуга народа“. Об этом говорится в распоряжении ее председателя Александра Корниенко, сообщает пресс-служба политической силы.

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Так, по имеющимся данным, Дубинского исключили из “Слуги народа“ из-за нарушения устава, а также неподчинение руководящим органам партии.

В документе указывается, что в воскресенье, 14 марта, на собрании новым руководителем Киевской областной организации “Слуги народа“ был избран Андрей Мотовиловец. Он занял должность Дубинского.

В этот же день Дубинский опубликовал ролик, из которого сало известно, что по инициативе депутата параллельно было проведено мероприятие, на котором было принято решение о переизбрании главы и избрании членов политсовета Киевской областной организации.

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Рассмотрение подобных вопросов невозможно без предварительного утверждения главами политсовета и нацсовета громад “Слуги народа“. Таким образом, своими действиями Дубинский нарушил статут партии. Кроме того, его действия дискредитируют политическую силу, говорится в сообщении.

Стоит отметить, что решение об исключении из партии Дубинский может оспорить на следующем съезде “Слуги народа“.

Ранее сообщалось, что Дубинский и замглавы Офиса президента послали друг друга в Instagram.

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Теги: Слуга народа, депутат, Александр Дубинский, партия, исключение
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Комментариев (1)
ШоколадныйБоx    15.03.2021, 13:12
Оценка:  -21
ШоколадныйБоx
Это логично.Ведь"слуги"-за редким исключением,дегенераты.
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