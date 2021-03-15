Дубинский исключен из "Слуги народа"

Такое решение принял глава партии Александр Корниенко.

Народный депутат Александр Дубинский был исключен из партии “Слуга народа“. Об этом говорится в распоряжении ее председателя Александра Корниенко, сообщает пресс-служба политической силы.

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Так, по имеющимся данным, Дубинского исключили из “Слуги народа“ из-за нарушения устава, а также неподчинение руководящим органам партии.

В документе указывается, что в воскресенье, 14 марта, на собрании новым руководителем Киевской областной организации “Слуги народа“ был избран Андрей Мотовиловец. Он занял должность Дубинского.

В этот же день Дубинский опубликовал ролик, из которого сало известно, что по инициативе депутата параллельно было проведено мероприятие, на котором было принято решение о переизбрании главы и избрании членов политсовета Киевской областной организации.

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Рассмотрение подобных вопросов невозможно без предварительного утверждения главами политсовета и нацсовета громад “Слуги народа“. Таким образом, своими действиями Дубинский нарушил статут партии. Кроме того, его действия дискредитируют политическую силу, говорится в сообщении.

Стоит отметить, что решение об исключении из партии Дубинский может оспорить на следующем съезде “Слуги народа“.

Ранее сообщалось, что Дубинский и замглавы Офиса президента послали друг друга в Instagram.