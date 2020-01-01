258 тыс украинцев уже записалось в очередь на СOVID-прививку

Больше всего на вакцинацию записалось граждан в возрасте от 21 до 39 лет.

По состоянию на 15 марта 2021 года более 258 тыс. украинцев записалось в очередь на вакцинацию от коронавируса. Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

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Чаще всего в очередь записываются через портал “Дія“ - 219 816 человек. Через мобильное приложение “Дія“ записалось 21 266 человек, а через контактный центр Минздрава – 17 581 человек.

По словам Кучера, больше всего на вакцинацию записалось граждан в возрасте от 21 до 39 лет. Меньше всего - люди в возрасте 80 и более лет.

Больше всего в очередь на вакцинацию записалось жителей Киева, Львовской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Одесской областей.

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Напомним, что вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 марта. Прививки делают вакциной CoviShield, сделанной в Индии по лицензии.

Ранее сообщалось, что с начала вакцинации в Украине по состоянию на утро 15 марта 2021 года было сделано 53 155 прививок от коронавируса. Больше всего прививок с начала вакцинации сделали в Донецкой области, меньше всего - в Черниговской области.