Справку о COVID-прививке всё же будут выдавать – Ляшко

В Минздраве уточнили свою позицию касательно "паспортов иммунизации".

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, но внедрять “иммунные паспорта“ у нас не планируют. Об этом в комментарии для Телеграм-канала “Коронавирус инфо“ рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, существуют четкие правила по выдаче международного свидетельства о вакцинации. Поэтому никаких “иммунных паспортов“ Украина внедрять не планирует.

Как пояснил главный санитарный врач Украины, украинцы смогут получить справку о вакцинации, если она понадобится им для пересечения границы страны, предъявляющей соответствующие требования к путешественникам.

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“Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19“, - заявил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко заявлял, что Украина не будет выдавать справки о вакцинации. В Минздраве опасаются дискриминации граждан по признаку вакцинации.