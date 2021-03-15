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Ляшко объяснил, почему украинцы отказываются от COVID-вакцинации

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Есть несколько причин, по которым некоторые люди не хотят делать прививки, рассказал политик.
Ляшко объяснил, почему украинцы отказываются от COVID-вакцинации
Ляшко объяснил, почему украинцы отказываются от COVID-вакцинации
EPA/UPG

Главный санврач страны и замглавы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, почему украинцы отказываются от COVID-вакцинации. Некоторым категориям граждан препарат противопоказан. Слова Ляшко передает “Украинская правда“.

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Существует несколько причин, по которым украинцы не хотят вакцинироваться. Согласно первой – человек уже переболел коронавирусом. В Минздраве рекомендуют в таком случае, при наличии антител, отложить вакцинацию на полгода, объяснил Ляшко.

По его словам, второй причиной является наличие противопоказаний в момент, когда человека собирались прививать. Например, пациент мог страдать от какой-то болезни, плохо себя чувствовать. Иногда же бывает, что человек просто не выходит на работу.

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Замминистра подчеркнул, что существуют случаи, когда люди отказывают от COVID-вакцинации полностью. Но это не означает, что эти граждане не сделают прививку через некоторое время.

Ляшко также указал на наличие случаев, когда мобильные бригады выезжают в больницы повторно для проведения вакцинации.

Ранее сообщалось, что в очередь на COVID-прививку записались уже 258 тыс украинцев.

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Теги: COVID-19, коронавирус, вакцина, Украина, прививка
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