В Кривом Роге разоблачили распространителей детской порнографии

Они совершали преступления с сентября 2020 года.

В Кривом Роге разоблачили женщину и двух мужчин в распространении в Сети детской порнографии. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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По версии досудебного следствия, фигуранты с сентября 2020 года загружали со своих компьютеров в Интернет видео порнографического характера, в том числе с элементами детской порнографии.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4. ст. 301 УК Украины (Ввоз, изготовление, сбыт, распространение порнографических материалов). Она предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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Правоохранители уже провели санкционированные обыски. Все изъятые предметы направлены на комплексную экспертизу. Следствие продолжается.

Ранее правоохранители задержали мужчину, который насиловал 9-летнюю дочь своей сожительницы, а потом размещал в Сети видео этих преступлений.