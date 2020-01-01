“Слуга” пыталась устроить на работу мужа и попала в реестр коррупционеров

Нардепу выписали штраф.

Слуга народа Марина Никитина оказалась в реестре коррупционеров за то, что хотела сделать мужа своим помощником.

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Об этом сообщает общественное движение Честно в Facebook.

Муж депутата Александр должен был приступить к обязанностям с 3 сентября 2019 года. Ему назначили зарплату в 24 тыс. грн.

Печерский суд Киева признал “слугу” виновной в совершении административного правонарушения. Никитину постановили оштрафовать на 200 необлагаемых минимумов, или 3,4 тыс. грн.

Эту сумму можно было бы семь раз выплатить из оклада супруга депутата, - написали авторы публикации.

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Также сказано, что в команде Никитиной за деньги налогоплательщиков работала визажист Виктория Гужва, это возмутило общественность. Народная избранница попыталась отшутиться, отметив в Инстаграм, что сейчас это такой тренд.

Привыкайте, друзья: страну меняют комики, фотографы, ведущие свадеб, визажисты и механики, - заявила тогда Марина Никитина.

Напомним, ранее мы также писали, что Арахамия прокомментировал свое нарушение на Land Cruiser.

