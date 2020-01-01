Под Тернополем фейковый полицейский угрожал несовершеннолетним
Под Тернополем фейковый полицейский угрожал несовершеннолетним девушкам. Во время этого он применил пистолет. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.
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В сообщении указывается, что 17-летняя пострадавшая с подругами стояли у магазина. К ним подошел юноша и представился полицейским. После он начал требовать документы.
Девушки слова парня всерьез не восприняли и попытались избежать его компании. В ответ фейковый полицейский достал пистолет и приставил дуло к животу 17-летней девушки.
Несовершеннолетние стали просить парня отпустить их. Он отвел оружие и сделал выстрел в воздух.
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Правоохранители задержали обвиняемого. Им оказался 19-летний житель Тернополя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. У него нашли пневматический пистолет с магазином к нему. Свой поступок молодой человек объяснить не смог.
По факту случившегося полиция возбудила уголовное производство по статье “угроза убийством“.
Ранее сообщалось, что в Одессе неадекватный мужчина ходил с ножом по улице и пытался ранить детей.