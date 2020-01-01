В Запорожье утечка газа в доме спровоцировала взрыв

Пострадало двое.

В Шевченковском районе Запорожья во время взрыва пострадали люди.

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Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области.

Уточняется, что произошла утечка газа с плиты в частном доме на ул. Квитки-Основьяненко. В результате прогремел хлопок газовоздушной смеси, пожара не было.

Во время ЧП получили травмы 40-летний мужчина и 33-летняя женщина. Их госпитализировала скорая в горбольницу.

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Спасатели разобрали аварийные конструкции. Выяснилось, что хозяева самовольно демонтировали котел и батареи, а газовое оборудование использовали не по назначению - отапливали помещение духовкой.

По факту происшествия инициировано расследование. От ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

Напомним, ранее мы писали, что Нафтогаз с 1 апреля переходит на рыночные тарифы.