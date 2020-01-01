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На Прикарпатье легковушка вылетела в огород и перевернулась

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Во время ДТП никто не пострадал.
Машина оказалась в огороде
Машина оказалась в огороде
galka.if.ua

Авария произошла между поселком Заболотов и городом Снятин на Ивано-Франковщине.

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Об этом сообщает Галка со ссылкой на региональную патрульную полицию.

Там автомобиль КИА Спортадж оказался посреди огорода на крыше вверх тормашками. Уточняется, что 46-летний водитель не справился с управлением.

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Было скользко, автомобилист не выбрал безопасную скорость и вылетел с дороги. После этого машина перевернулась.

Люди, по имеющимся данным, в аварии не пострадали. Составлен админпротокол на водителя. Авто было повреждено.

Напомним, ранее мы писали, что курорт Буковель закрыли на две недели.

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Теги: авто, авария, ДТП, Прикарпатье
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