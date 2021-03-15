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В Николаеве мужчина зарезал друга за 100 гривен

Комментариев: 1
Мужчины поссорились из-за долга в 100 гривен.
Убийство произошло в начале января
Убийство произошло в начале января
mk.npu.gov.ua

В Николаеве 32-летнего мужчину будут судить за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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“Установлено, что 5 января этого года в помещении нежилого здания в Ингульском районе Николаева, обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, во время конфликта с 33-летним местным жителем нанес ему смертельное ножевое ранение в шею“, - говорится в сообщении.

В двухмесячный срок полицейские закончили следствие по данному делу и передали его в суд. К настоящему моменту уже состоялось подготовительное судебное заседание, решением которого дело назначено к рассмотрению по существу.

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Как признался сам обвиняемый, поводом для ссоры, которая закончилась убийством, стал долг в 100 гривен.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое Херсонской области подозревается друг отца погибшей девочки.

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Теги: убийство, поножовщина, Николаев
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Комментариев (1)
ШоколадныйБоx    15.03.2021, 15:30
Оценка:  -22
ШоколадныйБоx
Это действительно сенсация!Ведь последние 7 лет в нашем недогосударстве победившего долбойебизма,убивают обычно за сумму не превышающую 99 гривен...
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