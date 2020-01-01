Разумков рассказал, сколько депутатов Рады подхватило COVID-19

По словам главы парламента, ситуация с заболеваемостью ухудшается.

В Верховной Раде становится больше сотрудников, которые болеют коронавирусом.

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Об этом сообщил во время брифинга 15 марта спикер парламента Дмитрий Разумокв.

По данным главы ВР, за весь период пандемии COVID-19 подхватил 171 народный депутат и свыше 300 работников аппарата Рады. Разумков отметил, что, даже судя по заболеваемости среди нардепов, ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

Депутаты часто заражаются, так как они работают в регионах, встречаются с избирателями. И это плохой сигнал для нас, - сказал Дмитрий Разумков.

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Отметим, что в Украине за сутки заболело 6,8 тыс. чел., больше всего инфицированных – во Львовской и Киевской областях. С начала эпидемии коронавирус подхватило 1 467 548 украинцев.

В Раде допускают, что в стране возможен еще один локдаун. Сейчас Украина входит в пятерку стран Европы по темпам распространения вируса.

Напомним, ранее мы писали, что в Черкассах разворачивают госпиталь для больных COVID.

