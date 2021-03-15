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В Хмельницком охранник магазина разбил голову покупателю из-за торта

Комментариев: 2
Происходящее было заснято на видео.
В Хмельницком охранник магазина разбил голову покупателю из-за торта
В Хмельницком охранник магазина разбил голову покупателю из-за торта
Кадр из видео

В Хмельницком охранник магазина разбил голову покупателю, который не захотел платить за торт. Подробности сообщили очевидцы в Telegram-канале “Хмельницкий LIVE“, опубликовав видео драки.

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По имеющимся данным, избитый посетитель одного из супермаркетов хотел купить торт. Однако, когда мужчина увидел большую очередь на кассах, он решил уйти с продуктом, не заплатив за него.

Нарушителя попытался задержать один из охранников. В результате конфликта началась драка.

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При просмотре опубликованного ролика можно заметить, что во время падения покупатель ударился головой об пол, из-за чего получил травму головы. В дальнейшем держать травмированного мужчину охраннику помогал его коллега.

Ранее сообщалось, что житель Ивано-Франковщины пришел в суд с патронами.

 
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Теги: драка, супермаркет, охрана, магазин, покупатель, травма
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    15.03.2021, 16:51
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
В субботу в ТЦ "Силвербриз" покупатель сделал замечание другому покупателю за неправильно надетую маску за что біл жестоко избит. Охрана на это не обращала внимания.

Так оказывается охрана тортики охраняла!
Fanat100    15.03.2021, 16:38
Оценка:  0
Fanat100
пезда сторожу
Путин-Xyйлo    15.03.2021, 16:33
Оценка:  -23
Путин-Xyйлo
Конец бедности ! Спасибо Жiд0всKиM правителям
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