Происходящее было заснято на видео.

В Хмельницком охранник магазина разбил голову покупателю из-за торта Кадр из видео

В Хмельницком охранник магазина разбил голову покупателю, который не захотел платить за торт. Подробности сообщили очевидцы в Telegram-канале “Хмельницкий LIVE“, опубликовав видео драки.

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По имеющимся данным, избитый посетитель одного из супермаркетов хотел купить торт. Однако, когда мужчина увидел большую очередь на кассах, он решил уйти с продуктом, не заплатив за него.

Нарушителя попытался задержать один из охранников. В результате конфликта началась драка.

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При просмотре опубликованного ролика можно заметить, что во время падения покупатель ударился головой об пол, из-за чего получил травму головы. В дальнейшем держать травмированного мужчину охраннику помогал его коллега.

Ранее сообщалось, что житель Ивано-Франковщины пришел в суд с патронами.