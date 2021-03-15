В Хмельницком охранник магазина разбил голову покупателю из-за торта
В Хмельницком охранник магазина разбил голову покупателю, который не захотел платить за торт. Подробности сообщили очевидцы в Telegram-канале “Хмельницкий LIVE“, опубликовав видео драки.
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По имеющимся данным, избитый посетитель одного из супермаркетов хотел купить торт. Однако, когда мужчина увидел большую очередь на кассах, он решил уйти с продуктом, не заплатив за него.
Нарушителя попытался задержать один из охранников. В результате конфликта началась драка.
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При просмотре опубликованного ролика можно заметить, что во время падения покупатель ударился головой об пол, из-за чего получил травму головы. В дальнейшем держать травмированного мужчину охраннику помогал его коллега.
Ранее сообщалось, что житель Ивано-Франковщины пришел в суд с патронами.
Так оказывается охрана тортики охраняла!