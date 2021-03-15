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ВСУ получили опытные образцы ракетного комплекса "Нептун"

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Дальность стрельбы - от 7 до 280 км.
Ракетный комплекс "Нептун"
Ракетный комплекс "Нептун"
mil.gov.ua

Сегодня, 15 марта 2021 года, ВМС Вооруженных Сил Украины получили опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса “Нептун“. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Ракетные комплексы созданы в рамках государственного заказа между Министерством обороны Украины и Киевским конструкторским бюро “Луч“.

“Вооружение нового поколения увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море“, - отметил министр обороны Украины Андрей Таран.

Удаленность стартовой позиции “Нептуна“ от береговой полосы - не более 25 км. Время развертывания комплекса на новой позиции - до 10 минут. Дальность стрельбы - от 7 до 280 км. Максимальное количество ракет Р-360 в одном залпе - 24 единицы. Вес боевой части ракеты составляет 150 кг. Скорость ракеты - 900 км/ч.

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Ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что ВСУ благодаря заключенным в 2020 году контрактам в 2021 году получат военную продукцию на более 10 миллиардов гривен.

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