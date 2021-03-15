ВСУ получили опытные образцы ракетного комплекса "Нептун"

Дальность стрельбы - от 7 до 280 км.

Сегодня, 15 марта 2021 года, ВМС Вооруженных Сил Украины получили опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса “Нептун“. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Ракетные комплексы созданы в рамках государственного заказа между Министерством обороны Украины и Киевским конструкторским бюро “Луч“.

“Вооружение нового поколения увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море“, - отметил министр обороны Украины Андрей Таран.

Удаленность стартовой позиции “Нептуна“ от береговой полосы - не более 25 км. Время развертывания комплекса на новой позиции - до 10 минут. Дальность стрельбы - от 7 до 280 км. Максимальное количество ракет Р-360 в одном залпе - 24 единицы. Вес боевой части ракеты составляет 150 кг. Скорость ракеты - 900 км/ч.

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Ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что ВСУ благодаря заключенным в 2020 году контрактам в 2021 году получат военную продукцию на более 10 миллиардов гривен.