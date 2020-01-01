Россия три месяца не отдает тело украинца, убитого на границе

Россияне заявили о перестрелке на границе в декабре. Тело погибшего гражданина Украины до сих пор не вернули родным.

Россия до сих пор не передала семье тело украинца Евгения Голубева, который был убит на границе Украины и России в декабре прошлого года. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на жену погибшего Сабину Голубеву.

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“Я лично звонила – посольство мне установило контакт – следователю Белгородской области. Когда я консультировалась, когда и как я могу получить тело мужа, то он мне сказал, что тело Голубева находится в морге. И пока никакой информации мне сообщить не могут“, - рассказала вдова.

Как выяснилось, дело о якобы стрельбе на границе, во время которой, по словам россиян, погиб украинец, было передано из Белгорода в Москву. Сейчас им занимается Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

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В то же время украинский МИД отмечает, что Россия официально на межгосударственном уровне не подтверждала факт гибели Евгения Голубева и обстоятельства его смерти. Многочисленные запросы украинской стороны остались без ответа.

По данным украинского посольства в РФ, тело Голубева находится в “Белгородском бюро судмедэкспертизы“. Разрешение на выдачу тела родственникам обещают дать после окончания судебно-медицинской экспертизы.

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Отметим, что в СМИ появлялись различные версии гибели украинца – от случайного убийства пограничниками до провокации ФСБ. По версии самой ФСБ, озвученной в СМИ, украинские контрабандисты напали на российских пограничников, и в результате перестрелки Голубев был убит, остальные сбежали в Украину.

Напомним, 4 декабря 2020 года ФСБ сообщила о якобы перестрелке на границе России и Украины. Украинские пограничники не нашли никаких подтверждений этому.