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Ляшко после вакцинации заболел СOVID-19

Комментариев: 2
Он объяснил, почему произошло заражение коронавирусом.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
facebook.com/viktor.liashko

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее получил первую прививку от коронавирусной инфекции вакциной Covishield, заболел СOVID-19. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, заражение произошло в период, когда иммунитет от прививки у него был ещё не полностью сформирован.

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Ляшко сообщил, что у него симптомы появились на 13 день после прививки. При этом эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител в это время снижается минимально.

“Я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе“, - отметил Ляшко.

Сейчас главный санитарный врач Украины находится на больничном. Он призвал украинцев при первых симптомах коронавируса обращаться к врачам.

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Напомним, что в Украине вакцинация от СOVID-19 началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на утро 15 марта прививки сделали 53 155 украинцев (больше всего - в Донецкой области, меньше всего - в Черниговской области).

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Теги: Виктор Ляшко, коронавирус, СOVID-19, прививка, вакцинация
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    15.03.2021, 17:52
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
У ЗЕбилов отвратительные маркетологи. Лучше бы скрыли этот факт. Люди и так не хотят колоться этим CoviShit`ом - а теперь и подавно.
ВосставшийИзБана    15.03.2021, 17:32
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Нам объяснения не интересны. Нам интересен результат.
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