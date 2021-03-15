Ляшко после вакцинации заболел СOVID-19

Он объяснил, почему произошло заражение коронавирусом.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее получил первую прививку от коронавирусной инфекции вакциной Covishield, заболел СOVID-19. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, заражение произошло в период, когда иммунитет от прививки у него был ещё не полностью сформирован.

Читай также: Эксперты объяснили причину роста новых случаев COVID в Украине

Ляшко сообщил, что у него симптомы появились на 13 день после прививки. При этом эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител в это время снижается минимально.

“Я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе“, - отметил Ляшко.

Сейчас главный санитарный врач Украины находится на больничном. Он призвал украинцев при первых симптомах коронавируса обращаться к врачам.

Читай также: В МОЗ перечислили побочные эффекты от Covishield

Напомним, что в Украине вакцинация от СOVID-19 началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на утро 15 марта прививки сделали 53 155 украинцев (больше всего - в Донецкой области, меньше всего - в Черниговской области).