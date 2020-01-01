Вчені доклали для цього максимум зусиль.

Коти! Це слово змушує людей посміхатися, згадуючи про милих створінь, які роблять наше життя цікавішим, веселішим і кращим. Немає милішої і ніжнішої тварини, аніж кіт, тому з кожним роком все більше людей охоче заводять собі цього домашнього улюбленця.

На жаль, деякі люди зіштовхуються з проблемою, яка заважає їм насолоджуватися спілкуванням з котом. Мова йде про алергію, але у нас для вас чудові новини: у Nestlé Purina® нещодавно розробили підхід, який може безпечно знижувати рівень алергенів у котів. При цьому цей підхід абсолютно безпечний для здоров’я улюбленців.

Справа не у шерсті тварини

Багато людей думають, що алергію у них викликає шерсть котів . Але це не так. Шерсть наших улюбленців не провокує алергічні реакції ні у дітей, ні у дорослих. Винен алерген Fel d1, його найбільше у слині котів. І саме кількість алергену Fel d1 має вирішальне значення.

Більше немає причин не пестити кота

Дослідження Purina®, направлені на зниження кількості алергену Fel d1 показали просто прекрасні результати. У котів, яких годували яєчним продуктом з антитілами IgY, рівень активного Fel d1 знизився практично уполовину.

Алерген Fel d1 протягом тривалого часу був непереборною перешкодою для тих, хто хоче завести вдома кота. Відкриття Purina® може фундаментально змінити підхід до контролю алергенів у котів — тепер замість того, щоб обмежувати взаємодію з котом, можна зменшити кількість алергену,

доктор Ебенезер Сатьярадж, імунолог Purina®.

Інновації є основою Nestlé, і ми пишаємося тим, що щодня радуємо своїх споживачів і робимо їхнє життя простішим. Ми прагнемо надати ефективні відповіді на їхні реальні потреби. Наші маркетингові та науково-дослідні команди працюють в дуже тісному контакті зі споживачами, щоб почути їхні проблеми та зрозуміти їхні потреби. Так ми втілюємо інновації в життя. Цей неймовірний науковий прорив Nestlé Purina® є кульмінацією десятирічних досліджень і пропонує господарям котів, які чутливі до алергенів, можливість проводити більше часу зі своїми улюбленцями. Для того, щоб це відкриття стало можливим, ми вивчали природу цих алергенів і виявили, що вони пов'язані зі звичкою котів постійно “вмиватися“. Вчені Purina® з'ясували, як безпечно нейтралізувати алерген, завдяки спеціальному раціону для котів, тим самим покращуючи життя котів і дозволяючи більшій кількості людей радіти їхній компанії,

Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові

Ви можете нам довіряти

Більше 10 років досліджень втілилися в інноваційному продукті Purina® Pro Plan® LiveClear® доступному у лінійках для кошенят, для дорослих стерилізованих котів та для зрілих стерилізованих котів. При щоденному годуванні раціоном Purina® Pro Plan® LiveClear® рівень алергену Fel d1 починає знижуватися вже з третього тижня.

Цей революційний корм для котів, вже з квітня можна буде придбати у спеціалізованих зоомагазинах та ветеринарних клініках.

Якщо ви досі не завели кота, побоюючись алергічної реакції, забудьте про цей аргумент раз і назавжди. Тепер немає сенсу себе в чомусь обмежувати.

Але ви можете сказати: “Як так, адже це відкриття було зроблено зовсім недавно“. Насправді науково-дослідницька робота над пошуком підходу до зниження алергену велася більше десяти років. І вже після ретельної дослідницької роботи був запропонований інноваційний підхід до зниження кількості алергену Fel d1 у котів.

Відзначимо, що Purina® є брендом, якому ви можете довіряти.

Purina® вже майже 100 років піклується про котів та людей, що так їх люблять, виробляючи високоякісне харчування для улюбленців. Перший дослідний центр Purina® був відкритий в 1926 році, а починаючи з 1990 року інститут Purina® тісно співпрацює з ветеринарними організаціями над розробкою спеціальних дієт, які покращують життя не тільки котів, а й собак.