Доза вакцины Covishield начинает действовать с 22 дня, - Ляшко

Антитела сохраняются примерно на одном уровне с 22 по 90 день после вакцинации.

Вакцина от коронавируса Covishield компании AstraZeneca эффективна после первой дозы, но защита начинает действовать только на 22 день после первой прививки. Об этом в Facebook рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, после введения первой дозы вакцина Covishield обеспечивает защиту на уровне 76%. Антитела сохраняются примерно на одном уровне с 22 по 90 день после вакцинации.

Ляшко, который ранее вакцинировался от СOVID-19 препаратом Covishield, сегодня сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. У него симптомы появились на 13 день после прививки, то есть вакцина еще на начала полноценно работать в его организме.

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Вакцина Covishield создана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Её по лицензии выпускают в Индии на заводе Serum Institute. Украина получила 500 тысяч доз этой вакцины.

Напомним, что в Украине вакцинация от СOVID-19 началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на утро 15 марта прививки сделали 53 155 украинцев.