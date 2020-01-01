Комаровский объяснил, как восстановиться после COVID-19

Болезнь известна не только тяжёлым течением, но и серьезными последствиями.

Занятие спортом – лучший способ восстановиться после коронавируса. Об этом заявил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью журналистке Наталье Влащенко в YouTube.

Читай также: Комаровский прокомментировал закрытые гробы на похоронах умерших от COVID

Комаровский отметил, что не существует таблеток, которые вернут организм в норму после перенесенного COVID-19. Теоретически этот процесс может занять много месяцев и даже лет. Но у человека есть возможность ускорить его.

“Восстановление — это дозированные физические нагрузки, это свежий воздух. Но самое главное — отсутствие нагнетания. Отсутствия вот этого “все пропало, все пропало“, — рассказал врач.

Читай также: Доктор Комаровский рассказал о новом виде COVID

В этом контексте Комаровский посетовал на засилье негатива в информационном пространстве. В частности он отметил, что в эфир на телевидении идут преимущественно сюжеты, в которых “ребята с фаерами, которые кричат, дерутся, бьют друг другу морду“.

По мнению Комаровского, телеканалам следует давать людям больше позитивных эмоций.

Напомним, доктор Комаровский объяснил, как правильно чихать. Детям стоит с детства объяснять, как прикрывать рот и нос.