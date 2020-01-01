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Экс-руководство "ПриватБанка" подозревают в растрате 8,2 млрд грн

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Бывшим топ-менеджерам предъявили новые подозрения в преступлении.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Сегодня, 15 марта, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило новые подозрения бывшему главе правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций “ПриватБанка“. Их подозревают в растрате 8,2 млрд гривен, сообщало НАБУ.

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По версии следствия, в декабре 2016 года, перед национализацией “ПриватБанка“, глава правления этого финучреждения распорядился перечислить 314,9 млн долларов с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

НАБУ утверждает, что бывшие руководители банка подделали документы и провели фиктивное кредитование связанного с финучреждением юридического лица.

Следствие считает, что это второй преступный эпизод действий бывших руководителей “ПриватБанка“. Первый касался выведения почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим владельцам банка страховую компанию.

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На данный момент к криминальной ответственности привлекаются пять бывших руководителей “ПриватБанка“. Это бывший глава правления, два его заместителя и два руководителя департаментов.

Ранее стало известно, что бывший первый председатель правления “ПриватБанка“ Владимир Яценко вышел из СИЗО под залог в 52 млн гривен.

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Теги: НАБУ, ПриватБанк, руководство, подозрение, растрата
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