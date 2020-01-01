Рубил топором по лицу: Под Херсоном раскрыли двойное убийство

Жертвами жестокого убийцы стали двое его знакомых.

Подозреваемый в убийстве задержан кадр из видео

Полицейские раскрыли жестокое двойное убийство, которое произошло 2 февраля в селе Счастливцево Генического района Херсонской области. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Национальной полиции.

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“Тела двух мужчин в возрасте 40 и 49 лет обнаружила мать одного из погибших. Зрелище ужасное – убийца беспощадно наносил топором удары по головам, в основном – лицам. Телесные повреждения однозначно не совместимые с жизнью“, - сообщили в полиции.

Правоохранителям пришлось провести сложный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы восстановить картину случившегося. В итоге полицейские сумели найти свидетелей и установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний уроженец Киева.

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13 марта злоумышленника задержали. Ему уже сообщили о подозрении и отправили под арест.

“На вопрос о причинах и мотивах совершенного отвечает: “потому что не дали, что обещали“. Что именно обещали пострадавшие своему убийце, установят следователи во время досудебного следствия“, - отметили в полиции.

Напомним, в Николаеве мужчина зарезал друга за 100 гривен.