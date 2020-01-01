Женщина обманом сделала матерью ребенка другое лицо.

Отдала дочь для попрошайничества: В Кривом Роге будут судить горе-мать Нацполиция

В Днепропетровской области будут судить женщину, которая отдала свою новорожденную дочь для попрошайничества. Подробности передает пресс-служба областной прокуратуры.

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В сообщении указывается, что на скамье подсудимых окажется 38-летняя украинка и 39-летняя жительница Молдовы. Следствие установило, что гражданка Украины предложила своей беременной знакомой отдать ей ребенка после родов. Женщина собиралась не воспитывать его, а использовать в корыстных целях.

В 2019 году, оформляя документы в роддоме в Кривом Роге, мать ребенка предоставила поддельный паспорт. Документ принадлежал украинке, но было вклеено фото роженицы. Медработники подделки не заметили, потому матерью девочки было оформлено другое лицо.

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Когда горе-мать получила документы, она покинула больницу и передала ребенка другой обвиняемой. Она в дальнейшем использовала девочку для попрошайничества.

Так, украинку обвиняют в торговле людьми, подделке документов и использовании ребенка в попрошайничестве. Мать младенца обвиняют в торговле людьми и подделке документов.

Как бы то ни было, судебное разбирательство продолжается.

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