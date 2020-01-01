На Львовщине в карьере засыпало экскаватор, водитель погиб

Оползень произошел на песчаном карьере.

В понедельник, 15 марта, во Львовской области в результате оползня на песчаном карьере погиб человек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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“15 марта в ГСЧС поступила информация, что в с. Тростянец Николаевского района во время проведения работ на песчаном карьере произошел оползень, в результате чего под слоем почвы оказался экскаватор с водителем“, - говорится в сообщении.

К спасательным работам привлекли 8 человек и 3 единицы специальной техники, включая 5 бойцов ГСЧС и 1 единицу техники спасателей.

Найти экскаваторщика удалось в 16:30. К тому моменту он уже не подавал признаков жизни.

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