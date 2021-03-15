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Украина предложит США стратегию сотрудничества

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Киев и Вашингтон проводят активную работу, рассказала Оксана Маркарова.
Украина предложит США стратегию сотрудничества
Украина предложит США стратегию сотрудничества
depositphotos.com

Украина предложит США стратегию сотрудничества. Документ активно создают МИД и Офис президента. Подробности рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова, чьи слова передает “LB“.

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Так, дипломат объяснила, что Киев и Вашингтон проводят активную работу, которая направлена на наполнение американской стратегии в отношении Украины.

“Безусловно, мы работаем на всех уровнях с американскими экспертами. Я контактирую со многими коллегами в неофициальной ипостаси“, – сказала посол.

По словам Маркаровой, необходимо различать стратегии, которые специалисты из США передают в публичное пространство, и документы с дискуссиями, которые не выносятся на всеобщее обсуждение.

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Дипломат добавила, что украинское руководство к обсуждениям привлечено. Также есть группа, занимающаяся стратегией, которую государство предложит США отдельно.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не ведет с Россией переговоры по закупке вакцины “Спутник V“.

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Теги: Украина, США, стратегия, МИД, Офис президента, посол
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