Киев и Вашингтон проводят активную работу, рассказала Оксана Маркарова.

Украина предложит США стратегию сотрудничества. Документ активно создают МИД и Офис президента. Подробности рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова, чьи слова передает “LB“.

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Так, дипломат объяснила, что Киев и Вашингтон проводят активную работу, которая направлена на наполнение американской стратегии в отношении Украины.

“Безусловно, мы работаем на всех уровнях с американскими экспертами. Я контактирую со многими коллегами в неофициальной ипостаси“, – сказала посол.

По словам Маркаровой, необходимо различать стратегии, которые специалисты из США передают в публичное пространство, и документы с дискуссиями, которые не выносятся на всеобщее обсуждение.

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Дипломат добавила, что украинское руководство к обсуждениям привлечено. Также есть группа, занимающаяся стратегией, которую государство предложит США отдельно.

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