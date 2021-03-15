МИД Китая обратилось к Украине после визита своих граждан в Крым
МИД Китая обратился к Украине с призывом не политизировать сотрудничество их граждан и компаний с аннексированным Крымом. Сотрудничают китайцы, "исходя из исторически сложившихся связей и практических нужд", сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на МИД Китая.
О том, что в Крыму побывали представители из КНР для "оценки туристического потенциала" полуострова, сообщило издание Крым.Реалии. Визитеры были на винодельческих предприятиях, а также в курортных районах.
Эту поездку прокомментировали в Министерстве иностранных дел Китая.
"Позиция Китая по вопросу Крыму последовательна. Мы надеемся, что стороны смогут надлежащим образом решить проблему с помощью диалога и консультаций. Некоторые китайские компании, исходя из исторически сложившихся связей и практических потребностей, осуществляют обмены и сотрудничество с Крымом на рыночных принципах. Такую коммерческую деятельность нельзя политизировать", - заявил пресс-секретарь ведомства Чжао Лицзянь.
Между тем стало известно, как Китай отреагировал на решение Киева по Мотор Сич. Власти КНР требуют от Украины учесть интересы китайских инвесторов в вопросе с предприятием.
А тем временем в Крыму готовят иск к Киеву на десятки триллионов рублей за "водную блокаду" полуострова.
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