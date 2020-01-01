Судья Вовк в очередной раз не явился в суд

Суд рассматривал ходатайство прокурора САП касательно повторного привода главы ОАСК для избрания меры пресечения.

Павел Вовк в очередной раз не пришел на заседание censor.net.ua

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приостанавливает избрание меры пресечения главе Окружного административного суда Киева Павла Вовка до его розыска. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что сегодня на заседании суд рассмотрел ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры касательно повторного привода главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка для избрания меры пресечения, поскольку подозреваемый не явился на судебное заседание.

"Следственный судья ВАКС, из положений ст. 335 УПК Украины, постановил приостановить производство по ходатайству до розыска подозреваемого", - сообщили в суде

Кроме того, на заседании было отказано в заявлении об отводе следственного судьи от рассмотрения ходатайства о продлении срока предварительного расследования.

Напомним, Вовк был объявлен в розыск еще в начале ноября прошлого года. Его разыскивают "в связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действиях".

В феврале Вовка во второй раз не смогли привести в суд. Детективы не обнаружили подсудимого ни по одному из известных адресов его возможного проживания, на рабочем месте Вовка также не было.

Однако это не мешает подозреваемому Вовку выступать с предложениями по судебной реформе.

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