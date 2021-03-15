Названы сроки вакцинации учителей
Украинских учителей привьют от коронавируса до начала следующего учебного года. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью УП. Жизнь, опубликованным в понедельник, 15 марта.
При этом он не сказал, когда начнется вакцинация.
Ляшко напомнил, что коллективный иммунитет формируется при достижении уровня в 95% вакцинированного населения.
"Нам необходимо создать иммунную прослойку, которая не позволит циркулировать вирусу с такой интенсивностью, которая может приводить к возникновению вспышек и значительных госпитализаций. Этого нам удастся достичь уже при наличии 60% иммунитета у населения нашей страны", - отметил санврча.
Ранее сегодня стало известно, что Ляшко заразился коронавирусом, хотя 2 марта получил первую дозу вакцины.
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