Названы сроки вакцинации учителей

Украинских учителей привьют от коронавируса до начала следующего учебного года. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью УП. Жизнь, опубликованным в понедельник, 15 марта.

При этом он не сказал, когда начнется вакцинация.