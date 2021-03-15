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Названы сроки вакцинации учителей

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Процесс иммунизации педагогов намерены завершить до осени, но когда начнут Ляшко не сказал.
Когда начнут прививать учителей Ляшко не сказал
Когда начнут прививать учителей Ляшко не сказал
pixabay.com

Украинских учителей привьют от коронавируса до начала следующего учебного года. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью УП. Жизнь, опубликованным в понедельник, 15 марта.

При этом он не сказал, когда начнется вакцинация.

Ляшко напомнил, что коллективный иммунитет формируется при достижении уровня в 95% вакцинированного населения.

"Нам необходимо создать иммунную прослойку, которая не позволит циркулировать вирусу с такой интенсивностью, которая может приводить к возникновению вспышек и значительных госпитализаций. Этого нам удастся достичь уже при наличии 60% иммунитета у населения нашей страны", - отметил санврча.

Ранее сегодня стало известно, что Ляшко заразился коронавирусом, хотя 2 марта получил первую дозу вакцины.

 

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Теги: учитель, вакцинация, педагоги, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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