СБУ предотвратила схему фиктивного ремонта в "Укрзализныце"

Злоумышленники закупали дешевое оборудование.

СБУ разоблачила и предотвратила схему фиктивного ремонта дизельных генераторов в “Укрзализныце“, которая приводила к расхищению средств предприятия. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.

Читай также: В Закарпатье всем желающим выдавали справки для гражданства Венгрии

Следствие считает, что злоумышленников поддерживали руководители подразделений “Укрзализныци“. Несмотря на условия подписанных соглашений, в рамках схемы обвиняемые покупали дешевое оборудование неизвестного производства. Вместо этого они должны были проводить ремонт уже закупленных предприятием генераторов.

Фото генераторов СБУ

Читай также: “Ваш родственник совершил ДТП“: В Виннице задержали мошенников

Чтобы скрыть свои действия, сотрудники железнодорожной компании подделывали документы. Данные действия нанесли “Укрзализныце“ убытки на сумму в почти 2 млн грн.

В сообщении указывается, что подозрение уже вручили главному инженеру регионального филиала Юго-Западной железной дороги.

Ранее сообщалось, что на Донбассе вагоностроительный завод финансировал боевиков.