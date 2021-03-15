Украина хочет альянс со странами Будапештского меморандума – Резников

В МинВОТ заявили о новых геополитических планах Украины.

Украина ждет от участников Будапештского меморандума создания нового альянса, с которым Россия вынуждена будет считаться. Об этом в интервью изданию Obozrevatel заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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“Меня радует, что начали звучать вопросы Будапештского меморандума. Постоянный представитель Германии на заседании Совета безопасности ООН недавно в своей речи напомнил, в частности и россиянам, что именно Лавров, который тогда был представителем России в этой организации, привез регистрировать в канцелярии Будапештский меморандум“, - отметил Резников.

По мнению главы МинВОТ, Украина имеет полное моральное право ожидать от подписантов Будапештского меморандума создание нового формата поддержки нашей страны. Такое право Украине дает отказ в свое время от третьего в мире ядерного потенциала под гарантии безопасности со стороны России, США, Великобритании и Франции.

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“Мы ждем нового альянса, с которым Россия не сможет не считаться и вынуждена будет сесть за стол переговоров так же, как в свое время присоединилась к “нормандскому формату“, - отметил Резников.

Министр подчеркнул, что речь не идет о реанимации будапештского меморандума, а поддержке диалога касательно гарантий безопасности и помощи Украине.

Напомним, Резников признался, почему тему Крыма подняли только сейчас. До недавнего времени вопрос деоккупации Крыма серьезно не обсуждался.