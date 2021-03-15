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На Закарпатье "ковид-диссиденты" атаковали инфекционную больницу

Комментариев: 2
Сторонники теории заговора пытались доказать, что коронавируса нет.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
epa.eu

В Иршавскую районную больницу Закарпатья ворвалась группа “ковид-диссидентов“ из Львова, чтобы доказать, что “коронавируса нет“. Их задержали правоохранители. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Закарпатской области Анну Дан.

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Отмечается, что нарушители проникли в отделение, где лечат больных COVID-19, и начали онлайн-трансляцию в соцсетях. Пытаясь проникнуть непосредственно в палаты к больным, “ковид-диссиденты“ затеяли спор с врачами, которые и вызвали полицию.

“К нам обратились врачи о том, что этот активист проник в больницу. Он нарушал карантинные требования, находился без защитной маски. Уже в отделении полиции наши правоохранители составили на нарушителей административные материалы по части 2 статьи 44 с отметкой в ​​Кодекс Украины об административных нарушениях. После составления материалов их отпустили “, - рассказала Анна Дан.

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После этого активисты заявили, что полицейские их якобы избили в участке. В этой связи к делу пришлось подключить Государственное бюро расследований, которое обязано проверить, не было ли насилия со стороны полицейских.

Напомним, Ляшко после вакцинации заболел СOVID-19. Он объяснил, почему произошло заражение коронавирусом.

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Теги: коронавирус, больница, Закарпатская область, теория заговора
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйлo    15.03.2021, 19:36
Оценка:  -24
Путин-Xyйлo
ПРАВДУ НЕ СКРЫТЬ ХВАТИТ НАС ДУРИТЬ
WTF2wtf    15.03.2021, 19:52
Оценка:  0
WTF2wtf
Norega,
ну и какого ты шифруешься под чужие ники,
многостаночный нацик-говномет оккупантов из раши??????
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