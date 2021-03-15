На Закарпатье "ковид-диссиденты" атаковали инфекционную больницу

Сторонники теории заговора пытались доказать, что коронавируса нет.

В Иршавскую районную больницу Закарпатья ворвалась группа “ковид-диссидентов“ из Львова, чтобы доказать, что “коронавируса нет“. Их задержали правоохранители. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Закарпатской области Анну Дан.

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Отмечается, что нарушители проникли в отделение, где лечат больных COVID-19, и начали онлайн-трансляцию в соцсетях. Пытаясь проникнуть непосредственно в палаты к больным, “ковид-диссиденты“ затеяли спор с врачами, которые и вызвали полицию.

“К нам обратились врачи о том, что этот активист проник в больницу. Он нарушал карантинные требования, находился без защитной маски. Уже в отделении полиции наши правоохранители составили на нарушителей административные материалы по части 2 статьи 44 с отметкой в ​​Кодекс Украины об административных нарушениях. После составления материалов их отпустили “, - рассказала Анна Дан.

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После этого активисты заявили, что полицейские их якобы избили в участке. В этой связи к делу пришлось подключить Государственное бюро расследований, которое обязано проверить, не было ли насилия со стороны полицейских.

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