В Ровно у суда забросали яйцами подозреваемого в шести изнасилованиях

Мужчина находился в СИЗО с 2019 года. Три месяца назад, несмотря на показания пострадавших женщин, его отпустили.

Под судом в Ровно подозреваемого в серии изнасилований забросали яйцами. Мужчина был выпущен из-под стражи три месяца назад, несмотря на то, что на него указывали не только все пострадавшие, но и экспертизы ДНК, говорится в сюжете ТСН.

Жители Ровно собрались у суда, чтобы поддержать пострадавших, которые живут в страхе, поскольку фигурант знает их имена и где они проживают. Также горожане требовали вернуть подозреваемого в СИЗО.

Мужчина обвиняется в шести эпизодах изнасилования или попытках его совершить.

Он был задержан в 2019 году и помещен в изолятор. Однако несколько месяцев назад подозреваемого отпустили под домашний арест. При этом пострадавшие указывали на то, что именно этот человек совершил преступление.

Напомним, что на Херсонщине суд арестовал подозреваемого в изнасиловании и убийстве семилетней девочки. До этого мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, порезав себе вены. Но полицейские его спасли и арестовали.

До этого мы писали, что в Житомирской области мужчина насиловал свою крестницу. Родители знали о совершении преступления в отношении своей дочери, однако никаких действий не принимали.



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