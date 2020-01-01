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Минюст обжаловал решение ОАСК об отмене нового правописания

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Отмечается, что Кабмин действовал в рамках своих полномочий, принимая решение об изменении правописания.
Минюст отстаивает решение об изменении правописания
Минюст отстаивает решение об изменении правописания
Корреспондент.net

Министерство юстиции подало апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины о новом украинском правописании. Об этом в понедельник, 15 марта сообщает пресс-служба Минюста.

"Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции", - приводит слова заместителя министра юстиции Валерии Коломиец пресс-служба ведомства.

Она подчеркнула, что при принятии постановления о правописании, Кабмин имел полномочия по одобрению его новой редакции, поскольку согласно закону, правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях.

В Минюсте также отметили, что истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что указанным постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

Напомним, что ранее ОАСК отменил новое правописание. Херсонский адвокат заявил, что смог через суд добиться отмены недавних нововведений в правописании.

Лавреат, етер, міт. Новое Украинское правописание

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Теги: Минюст, Кабмин Украины, украинский язык, ОАСК
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Источник: korrespondent.net

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