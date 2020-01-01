Минюст обжаловал решение ОАСК об отмене нового правописания

Отмечается, что Кабмин действовал в рамках своих полномочий, принимая решение об изменении правописания.

Министерство юстиции подало апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины о новом украинском правописании. Об этом в понедельник, 15 марта сообщает пресс-служба Минюста.

"Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции", - приводит слова заместителя министра юстиции Валерии Коломиец пресс-служба ведомства.

Она подчеркнула, что при принятии постановления о правописании, Кабмин имел полномочия по одобрению его новой редакции, поскольку согласно закону, правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях.

В Минюсте также отметили, что истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что указанным постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

Напомним, что ранее ОАСК отменил новое правописание. Херсонский адвокат заявил, что смог через суд добиться отмены недавних нововведений в правописании.

Лавреат, етер, міт. Новое Украинское правописание

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet