В СНБО предупредили о новой киберугрозе

Киберпреступники могут получить полный доступ к серверу. Уязвимыми оказались программные продукты Microsoft Exchange Server.

Национальный координационный центр при СНБО Украины предупредил об активной эксплуатации уязвимостей в распространенном программном продукте Microsoft Exchange, сообщает пресс-служба СНБО.

"В случае успешной эксплуатации уязвимостей у атакующих есть возможность выполнить произвольный код в уязвимых системах и получить полный доступ к скомпрометированному серверу, включая доступ к файлам, электронной почте, учетным записям. Успешная эксплуатация уязвимостей позволяет получить несанкционированный доступ к ресурсам внутренней сети организации", - подчеркнули в СНБО.

Так, в ведомстве отметили, что уязвимыми являются программные продукты Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2013, Microsoft Exchange Server 2016, Microsoft Exchange Server 2019.

"Сейчас активно эксплуатируются уязвимости CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858, CVE-2021-27065 (общее название - ProxyLogon), для уязвимостей CVE-2021-26412, CVE-2021-26854, CVE -2021-27078 отсутствуют публично доступные эксплойты", - отметили в ведомстве.

В СНБО пояснили, что наибольшую активность в эксплуатации уязвимых систем проявила кибершпионская группировка Hafnium из Китая. Однако сейчас выявлена деятельность и других хакерских групп.

"Подтверждены факты инфицирования уязвимых систем программами-вымогателями, в частности, новых семейств DearCry, DoejoCrypt. Сумма выкупа, которую требовали преступники в одном из подтвержденных случаев, составила более 16 тысяч долларов", - заявили в СНБО.

По информации украинских специалистов, скомпрометированные серверы используют и для рассылок вредоносных программ другим пользователм, стремясь заразить максимальное количество.

"В Украине уже зафиксировано несколько таких инцидентов", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что компания Microsoft выпустила пакеты обновлений для уязвимых версий и программные инструменты, предназначенные для самостоятельной проверки наличия уязвимости: https://github.com/microsoft/CSS-Exchange/tree/main/Security.

"Во время установки пакетов обновлений необходимо учесть следующее. Обновления необходимо применить из командной строки от имени пользователя с правами администратора, после установки необходимо перезагрузить сервер. После завершения процесса обновления необходимо провести повторную проверку возможности эксплуатации уязвимости (инструменты - утилита MSERT https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/intelligence/safety-scanner-download или скрипт nmap https: //github.com/GossiTheDog/scanning/blob/main/http-vuln-exchange.nse) ", - пояснили в СНБО.

По состоянию на 12 марта 2021 года в стране было выявлено более 1000 уязвимых серверов Microsoft Exchange Server, из них 98,7% используются частными лицами.

До этого мы писали, что хакеры из РФ получили доступ к исходному коду Microsoft.

Ранее Украина объявляла высокий уровень киберугрозы в декабре.

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