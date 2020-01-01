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В СНБО предупредили о новой киберугрозе

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Киберпреступники могут получить полный доступ к серверу. Уязвимыми оказались программные продукты Microsoft Exchange Server.
Наибольшую активность проявила кибергруппировка Hafnium из Китая
Наибольшую активность проявила кибергруппировка Hafnium из Китая
rnbo.gov.ua

Национальный координационный центр при СНБО Украины предупредил об активной эксплуатации уязвимостей в распространенном программном продукте Microsoft Exchange, сообщает пресс-служба СНБО.

"В случае успешной эксплуатации уязвимостей у атакующих есть возможность выполнить произвольный код в уязвимых системах и получить полный доступ к скомпрометированному серверу, включая доступ к файлам, электронной почте, учетным записям. Успешная эксплуатация уязвимостей позволяет получить несанкционированный доступ к ресурсам внутренней сети организации", - подчеркнули в СНБО.

Так, в ведомстве отметили, что уязвимыми являются программные продукты Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2013, Microsoft Exchange Server 2016, Microsoft Exchange Server 2019.

"Сейчас активно эксплуатируются уязвимости CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858, CVE-2021-27065 (общее название - ProxyLogon), для уязвимостей CVE-2021-26412, CVE-2021-26854, CVE -2021-27078 отсутствуют публично доступные эксплойты", - отметили в ведомстве.

В СНБО пояснили, что наибольшую активность в эксплуатации уязвимых систем проявила кибершпионская группировка Hafnium из Китая. Однако сейчас выявлена деятельность и других хакерских групп.

"Подтверждены факты инфицирования уязвимых систем программами-вымогателями, в частности, новых семейств DearCry, DoejoCrypt. Сумма выкупа, которую требовали преступники в одном из подтвержденных случаев, составила более 16 тысяч долларов", - заявили в СНБО.

По информации украинских специалистов, скомпрометированные серверы используют и для рассылок вредоносных программ другим пользователм, стремясь заразить максимальное количество.

"В Украине уже зафиксировано несколько таких инцидентов", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что компания Microsoft выпустила пакеты обновлений для уязвимых версий и программные инструменты, предназначенные для самостоятельной проверки наличия уязвимости: https://github.com/microsoft/CSS-Exchange/tree/main/Security.

"Во время установки пакетов обновлений необходимо учесть следующее. Обновления необходимо применить из командной строки от имени пользователя с правами администратора, после установки необходимо перезагрузить сервер. После завершения процесса обновления необходимо провести повторную проверку возможности эксплуатации уязвимости (инструменты - утилита MSERT https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/intelligence/safety-scanner-download или скрипт nmap https: //github.com/GossiTheDog/scanning/blob/main/http-vuln-exchange.nse) ", - пояснили в СНБО.

По состоянию на 12 марта 2021 года в стране было выявлено более 1000 уязвимых серверов Microsoft Exchange Server, из них 98,7% используются частными лицами.

До этого мы писали, что хакеры из РФ получили доступ к исходному коду Microsoft.

Ранее Украина объявляла высокий уровень киберугрозы в декабре.

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Теги: Украина, Microsoft, СНБО, киберпреступник, киберпреступность, кибератака
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Источник: korrespondent.net

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