МИД обсудил с китайским послом ситуации с Мотор Сич и визитом в Крым

В Китае не изменили свою позицию относительно аннексии Крыма после того, как СНБО объявил о намерении вернуть Украине предприятие Мотор Сич.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин провел встречу с послом Китая Фань Сяньжунем, в ходе которой было отмечено, что позиция КНР по Крыму не изменилась из-за ситуации с Мотор Сич. Об этом Енин в понедельник, 15 марта, сообщил на своей странице в Facebook.

"Провел встречу с послом КНР в Украине, во время которой среди прочего был затронут вопрос недавнего визита китайской бизнес-делегации на временно оккупированную территорию АРК. В очередной раз донес китайской стороне сигналы о том, что подобные шаги не только рассматриваются правительством Украины, как недружественные, но и грубо нарушают действующее законодательство нашего государства. Были приведены примеры, когда подобные визиты имели крайне нежелательные последствия для соответствующих иностранных компаний и их представителей", - написал Енин на своей странице в Facebook.

По словам Енина, посол Фань Сяньжун заверил в неизменности подходов правительства КНР к временной оккупации Крыма, в частности по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Было отмечено, что комментарии отдельных политиков и экспертов относительно якобы изменения позиции правительства КНР относительно Крыма в контексте ситуации вокруг Мотор Сич не имеют ничего общего с реалиями", - написал Енин.

Он также отметил, что в контексте ситуации вокруг Мотор Сичи, довел до китайской стороны сигнал о том, что Украина уважала, и будет уважать иностранные инвестиции, а также строго будет придерживаться взятых на себя международных обязательств в этой сфере.

Напомним, глава СНБО Алексей Данилов прокомментировал решение о возвращении Украине предприятия Мотор Сич.

Конфликт Украины и КНР. Что происходит с Мотор Сич

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