МОН советует переходить на "дистанционку"

Школам и вузам из оранжевой и желтой зон карантина рекомендуют переходить на дистанционное обучение. Также при необходимости можно продлить каникулы.

Минобразования рекомендует всем переходить на дистанционное обучение DPA

Министерство образования рекомендует в регионах "желтой" и "оранжевой" зон карантина отправить учеников и студентов на дистанционное обучение. Об этом вечером в понедельник, 15 марта, сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет.

По его словам, остаться на очном могут только классы начальной школы.

Шкарлет заявил, что рекомендуется отправить на дистанционное обучение учеников 5-11 классов, студентов колледжей и училищ, а также вузов.

Также он отметил, что Минобразования советует при необходимости продлить каникулы.

Шкарлет напомнил, что на территории регионов, для которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учреждений образования, независимо от формы собственности, кроме посещения детьми учреждений дошкольного образования, специальных учреждений образования и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Напомним в Украине расширили оранжевую зону карантина, добавив туда Черниговщину. А в красной зоне остаются четыре области.

Также сообщалось, что в Раде призывают подготовиться к локдауну. Парламентарии призывают заблаговременно разработать план действий на случай нового локдауна.

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