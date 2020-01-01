Омбудсмен отреагировал на "роман" малолетних блогеров

История с малолетники блогерами, по мнению омбудсмена, может привести к увеличению количества сексуального насилия в дальнейшем, а также случаев педофилии.

Омбудсмен по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что обратился в правоохранительные органы после появившейся в соцсетях информации о "романе" 8-летней девочки и ее 13-летнего парня. Об этом детский омбудсмен в понедельник, 15 марта, рассказал в комментарии УНН.

"Как только мне в субботу стало известно, а мне сообщили, что такие материалы есть в социальной сети, я сразу обратился в Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, киберполицию относительно соответствующего реагирования на такие материалы. Сегодня я уже официально обратился в правоохранительные органы и социальные службы", - сказал Кулеба.

По его словам, на данный момент эти факты выясняются.

"То, что сейчас удалось установить - что есть продюсерская компания, которая находится в Москве, которая, по сути, ведет этих детей с помощью их родителей. Моя собственная позиция - это недопустимо", - заявил детский омбудсмен.

Кулеба заявил, что распространение и изготовление подобных материалов нарушает права детей и является вредным контентом как для самих "блоггеров", так и для других несовершеннолетних.

Омбудсмен напомнил, что герои данной истории имеют миллионную аудиторию в соцсетях.

"Это может побудить других подростков делать то же самое ... Это может побудить маленьких девочек и мальчиков делать видеоконтент и фотографии такого характера, изображающие определенное сексуальное поведение, и распространять, для того, чтобы самоутвердиться, получить поддержку и одобрение таких же как они подростков. Как по мне, это может привести к увеличению количества сексуального насилия в дальнейшем, а также случаев педофилии", - подчеркнул уполномоченный по правам ребенка.

По его словам, что государство, общество и СМИ должны категорически отреагировать на подобные случаи.

Контент, который распространяют упомянутые блогеры, омбудсмен рассматривает как такой, что является "на грани" - возмутительный, но законных оснований этот контент запретить или удалить нет.

Как сообщалось, что восьмилетняя украинская модель из Киева Милана Маханец и 13-летний блогер Паша Пай объявили об отношениях и активно делятся совместными фото в соцсетях.

Напомним что кенийская семья дважды в течение месяца выдала замуж 12-летнюю девочку.

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