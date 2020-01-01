Зеленский и премьер Швеции обсудили сотрудничество

Лидеры двух стран обговорили двустороннее сотрудничество в экономичесткой и политической сферах.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Стороны обсудили обеспечение Украины вакциной и усилению экономического сотрудничества. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что лидеры обсудили углубление двустороннего взаимодействия в сфере обороны и перспективы сотрудничества двух государств в рамках партнерства НАТО с расширенными возможностями.

Также стороны уделили внимание путям активизации торгово-экономического сотрудничества.

"Наш приоритет – найти новые пути возвращения тенденций в двусторонней торговле до уровня, который предшествовал пандемии коронавируса", – приводит пресс-служба слова Зеленского.

Он также положительно отметил выход всемирно известных шведских компаний и брендов на рынок Украины, в частности начало работы в Киеве первого магазина компании ИКЕА. Стороны отметили взаимную инициативу работать в направлении заимствования опыта Швеции по строительству мусороперерабатывающих заводов в Украине.

Зеленский поблагодарил Левена за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил принять участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве.

В свою очередь Стефан Левен пригласил Зеленского посетить Швецию и принять участие в форуме памяти жертв Холокоста.

К слову, строительство мусороперерабатывающих заводов в Украине и борьбу с коронавирусом Зеленский и Левен уже обсуждали в июне прошлого года.

Также сообщалось, что Левен посещал Киев в декабре 2019 года.

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