Арестович прокомментировал предложения Германии и Франции по Донбассу

Этот план не представляют широкой публике в Украине чтобы избежать информационного влияния до момента, когда будет заключено соглашение.

Алексей Арестович рассказал о мирном плане по Донбассу от Парижа и Берлина COWO.guru

Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что план Франции и Германии относительно ситуации На Донбассе не является по своей сутки уникальным. Об этом он сказал в интервью телеканалу Дом.

"Этот план – это не что иное, как попытка привязать к календарю конкретные действия для исполнения соглашений, достигнутых в Нормандском и Минском форматах. Только это предложение уже французской и немецкой сторон, с небольшими правками с нашей стороны", - сказал Арестович.

Он отметил, что по инициативе Франции и Германии были представлены так называемые кластеры перемирия, которые являются развитием всех тех договоренностей, которые были ранее достигнуты в пределах Нормандского и Минского форматов.

"Там ничего принципиально нового нет, и тем более нет пересечения "красных линий"", - подчеркнул Арестович, добавив, что это более уточненный документ, который привязывает действия календарно четко.

По его словам, эти планы не представляют широкой публике в Украине, потому что стороны переговоров договорились "во избежание разговоров-пересудов, информационного влияния, неправомерных слухов – не сообщать то, о чем переговариваются, до момента, когда будет заключено соглашение".

Также Арестович отметил, что в переговорном процессе у Украины остается план Совместных шагов по реализации комплекса соглашений, которые глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил в ноябре прошлого года.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина вместе с Францией и Германией разработала план восстановления мира на Донбассе, теперь его должна одобрить Россия.

В МИД РФ заявили, что ничего не знают о подобном плане. Также в Москве призвали Киев не выдумывать новые документы, а выполнять уже существующие соглашения.

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