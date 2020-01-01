МОЗ не будет отказываться от вакцины AstraZeneca

Министр здравоохранения Степанов не видит причин отказываться от индийского аналога вакцины, использование которой приостановили в странах ЕС.

Степанов не планирует отказываться от единственной вакцины, которая есть в Украине Facebook/Максим Степанов

Минздрав Украины не намерен останавливать использования вакцины AstraZeneca/Covishield, несмотря на аналогичные решения, принятые несколькими европейскими странами. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Agence France-Presse, сообщает BFMTV.

"Мы даже не рассматриваем (возможность остановки вакцинации – ред.)", - сказал Степанов.

По его словам, "нет причин останавливать" вакцинацию в Украине этой вакциной.

Степанов заявил, что никаких побочных эффектов от использования вакцины в Украине, которые могли бы привести к остановке ее использования, не наблюдали.

Как сообщалось, ряд европейских стран на время приостановили применение вакцины AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов, в частности образования тромбов.

А сегодня вечером в МОЗ назвали "фейком" сообщения об отказе стран ЕС от вакцины AstraZeneca.

В ВОЗ проведут заседание по ситуации с вакциной AstraZeneca

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