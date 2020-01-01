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В Украине может появиться новый вид пенсий

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Народные депутаты должны определиться, будет ли это одноразовая выплата или она станет пожизненной.
Депутатам рекомендовали рассмотреть законопроект №?3002, который предлагает ввести в Украине новый вид пенсий
Депутатам рекомендовали рассмотреть законопроект №?3002, который предлагает ввести в Украине новый вид пенсий
Корреспондент.net

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект №3002а об установлении пенсий за особые заслуги гражданам, награжденным Почетной Грамотой ВРУ или Грамотой ВРУ. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Соответствующий проект предлагает устанавливать пенсии за особые заслуги гражданам, награжденным почетной грамотой ВР или грамотой Верховной рады Украины.

"Народные депутаты согласились с предложенной инициативой о необходимости поднятия статуса награды Верховной рады, однако, при этом выразили различные мнения по поводу того, какой должна быть денежная выплата к награде: пожизненная или одноразовая", - говорится в сообщении.

Члены комитета также высказались о необходимости выработки механизма лишения награды в случае наличия уголовного дела. Сейчас он отсутствует.

Напомним, Кабмин перенес с июля на октябрь 2021 года ежемесячную выплату 400 грн для пенсионеров от 75 до 80 лет. 

По данным Пенсионного фонда, в 2020 году средняя пенсия выросла на 13,8% и составила 3507 гривен.

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Теги: пенсионер, Верховная Рада, законопроект, пенсия, пенсии
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Источник: korrespondent.net

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