"Слуга народа" введет собственную систему аккредитации журналистов

Аккредитация направлена на "улучшение взаимодействия власти и средств массовой информации", отметил Корниенко.

Фракция "Слуга народа" вводит собственную систему аккредитации журналистов на свои мероприятия, сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Об этом в понедельник, 15 марта, пишет УНИАН.

"Мы переходим на системную деятельность, у нас будет создан медиа-центр, медиа-пространство. Мы запускаем процесс аккредитации, он будет проходить в ближайшие 2-3 недели. Завтра мы официально сообщим изданиям всем по каналам коммуникации, что будет входить в аккредитационной заявку, какие будут результаты аккредитации для каждого СМИ, сколько мы будем давать удостоверений или доступов", - пояснил он

По словам Корниенко, эта аккредитация направлена на "улучшение нашего взаимодействия".

"Аккредитация позволит нам сразу планировать работу наших импровизированных медиа-центров. Мы всегда будем знать, что у нас 40-50 журналистов с выданными удостоверениями и, соответственно, мы должны рассчитывать на такое количество посадочных мест в зале", - сказал депутат.

Он добавил, что те, кто занимается журналистикой, а не "партийной пропагандой", всегда желаемые гости на мероприятиях СН.

"Мы сможем для себя понимать, к нам пришла пресса или активисты различных партий, или представители подсанкционных каналов, что также бывало. Мы будем эту деятельность делать прозрачной", - сказал Корниенко.

Напомним, выступая на съезде партии Зеленский пообещал, что партия избавится от "засланных казачков" и случайных людей.

Также в ходе съезда было принято решение о создании внутри партии Слуга народа политического совета и национального совета громад.

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