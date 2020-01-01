В Украине задерживают выплаты по больничным и декретным

Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с болезнью, (в том числе COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком.

На сегодняшний день задержка по выплатам составляет 21 рабочий день 74.ru

Фонд социального страхования Украины предупредил о задержках выплат больничных и декретных в связи с нехваткой доходов фонда на покрытие всего объема пособий и выплат. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила пресс-служба фонда на своем сайте.

"На сегодняшний день задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн, а также непрофинансированные заявления - расчеты на сумму 0,8 млрд грн, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством", - отмечается в сообщении Фонда.

Согласно сообщению, имеющаяся задолженность была накоплена в декабре 2020 года из-за резкого роста расходов.

"Это связано с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии - существенно выросли расходы по больничным, также на нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и тому подобное. Например, в декабря 2020 года Фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд грн - на 1,5 млрд грн больше, чем в декабре 2019 года (0,9 млрд грн)", - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что Фонд делает все возможное для ускорения выплаты декретных и больничных.

Напомним, руководство Министерства энергетики Украины подписало несколько приказов, согласно которым на энергосектор направлено финансирование из государственного бюджета. Так, планируются выплаты зарплат работникам угледобывающих предприятий.

Добавим, что "карантинную" помощь должны были получить от государства 480 тысяч ФОПов. Большей части из них выплаты были проведены еще в декабре. Единовременная материальная помощь составила восемь тысяч гривен.

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