В МОЗ назвали условие введения локдауна в Украине

По состоянию на 15 марта, в "красной зоне" в Украине находятся четыре области: Житомирская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская.

Глава Минздрава назвал условие, при котором по всей стране может быть введен жесткий карантин. О том, в каком случае это будет возможно, в понедельник, 15 марта, Степанов рассказал в эфире программы Свобода слова.

"Локдаун в Украине будет вводиться, если большее число областей перейдут в "красную зону". Условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения", - заявил глава ведомства.

По словам министра, страна будет двигаться в стратегии адаптивного карантина. Однако если большая часть областей перейдет на красный уровень, тогда в стране возможен жесткий локдаун.

Отметим, что с 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин, в рамках которого вся страна поделена на четыре зоны (красная, оранжевая, желтая, зеленая). При этом самые жесткие ограничения действуют в "красной зоне". Здесь, в частности, запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, запрещено движение транспорта (городской транспорт ездит по спецпропускам, а ж/д - только спецрейсы). Школы в "красной зоне" работают дистанционно.

Напомним в Украине расширили оранжевую зону карантина, добавив туда Черниговщину. А в красной зоне остаются четыре области.

Также сообщалось, что в Раде призывают подготовиться к локдауну. Парламентарии призывают заблаговременно разработать план действий на случай нового локдауна.

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