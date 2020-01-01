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В Украине растет число случаев домашнего насилия

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В прошлом году на рассмотрении в судах находилось 1877 производств относительно домашнего насилия, в 2019 таких было 626.
В Украине более 900 человек осудили за домашнее насилие
В Украине более 900 человек осудили за домашнее насилие
pravo.ua

В Украине в течение 2020 года за домашнее насилие осудили 921 человека. В 2019-м приговоров было в четыре раза меньше - 225. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в Государственной судебной администрации, передает Радио Свобода. 

При этом отмечается, что в 2020 году на рассмотрении в судах находилось 1877 производств относительно домашнего насилия, в 2019 таких было 626.

В ведомстве добавили, что по итогам 2020 года нерассмотренных производств по факту домашнего насилия осталось 683.

В 2020 году в Украине зафиксировали 211 362 обращения по поводу насилия в семье.

По данным Министерства социальной политики Украины, в течение 2020 года в Украине наблюдался рост количества обращений по поводу домашнего насилия на 66 процентов. В частности, ситуация обострилась из-за пандемии, считают в ведомстве.

Среди всех обращений о домашнем насилии - больше всего от женщин - 86 процентов, мужчины - 12 процентов и два процента - от детей.

Ранее сообщалось, что треть женщин в мире подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны мужчин, в том числе своих партнеров, которое усилилось во время пандемии. 

В Украине в 2020 году 74 человека погибли из-за домашнего насилия. 

 

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Теги: Украина, суд, насилие, домашнее насилие
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Источник: korrespondent.net

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