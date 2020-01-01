Вакцинация должна ускориться - Степанов
В Украине уже должны выйти на уровень, чтобы прививать 14 тысяч человек в день, но пока суточный показатель не превышает 9 тысяч привитых. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Министр добавил, что в связи с этим, говорил с представителя местной власти, чтобы существенно увеличить количество вакцинированных в ближайшие дни.
"Во время совещания с главами областных государственных администраций я ставил вопрос, чтобы выйти не на 10, а на больше 12-14 тысяч вакцинированных в день. У них для этого есть все возможности", - сказал Степанов.
Также министр говорит, что вакцинация должна ускориться после открытия мобильных кабинетов.
Напомним, Минздрав Украины не намерен останавливать использования вакцины AstraZeneca/Covishield, несмотря на аналогичные решения, принятые несколькими европейскими странами.
По словам замминистра, вакцинация идет плановыми темпами - уже вакцинировано 53155 человек. В настоящее время работает 161 мобильная бригада.
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