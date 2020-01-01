Украина примет участие в международных соревнованиях "Warriorgames"

Регистрация ветеранов на отборочные соревнования будет проходить в украине с 22 марта по 30 апреля.

Игры будут проходить с 12 по 22 сентября в Орландо, штат Флорида, США Міністерство у справах ветеранів України

Команда из Украины впервые примет участие в международных соревнованиях для ветеранов и военнослужащих Warrior Games, которые пройдут в США. Об этом в понедельник, 15 марта, говорится в сообщении Министерства ветеранов.

"Всего 40 украинских ветеранов впервые выступят на международных соревнованиях Warrior Games (Игры Воинов) в США", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что привлечение Украины к Warrior Games стало результатом успешных переговоров с участием организационного комитета "Игр непокоренных" в Украине и сборной Украины на "Играх непокоренных" в Гааге, которые проводились с 2019 года.

В организационную команду Warrior Games в Украине входят Министерство ветеранов, Центр стратегических коммуникаций "СтратКом Украины", ОО "Игры Инвиктус Украина", Федерация стронгмена Украины, БФ "Вернись Живым".

Отбор кандидатов на участие в Warrior Games пройдет в рамках национальных соревнований, которые пройдут в середине мая в Киеве.

Участие в соревнованиях примут команды из восьми стран мира: США, Украины, Австралии, Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов и Грузии.

Напомним, президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, которые принимали участие в защите Украины.

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