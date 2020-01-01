Главное 15 марта: COVID-мутант в Украине и киберугроза

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

В Украине выявлен собственный штамм коронавируса, Microsoft Exchange используют для возможной рассылки вредоносных программ. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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На Прикарпатье обнаружили “украинский” штамм коронавируса

Украина направила в ВОЗ информацию о найденной мутации в образцах биоматериала, взятого у пациента в Ивано-Франковске. Украинский штамм коронавируса SARS-CoV-2 содержит признаки британского COVID-мутанта и элементы ранее не известных мутаций. Также в Украине ухудшилась динамика распространения вируса и стало больше тяжело больных.

В СНБО заявили о возможной угрозе со стороны серверов

Национальный координационный центр при СНБО сообщил о рассылке вредоносных программ в продукте Microsoft Exchange. Отмечено, что вероятно уязвимы Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2013, Microsoft Exchange Server 2016, Microsoft Exchange Server 2019. По данным украинских экспертов, серверы используют, чтобы заразить максимальное количество пользователей.

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Специалисты предрекли девальвацию гривны

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает курс 29,5 грн. за доллар к концу 2021 года. В то же время в 2022 году курс гривны прогнозируется по 30 за доллар, в 2023 году – в 30,5 грн за долл, в конце 2024 – 31 грн за долл.

“Слугу” Дубинского “изгнали” из рядов политсилы

Александра Дубинского исключили из партии за нарушения устава и отказ подчиняться руководству. Распоряжение утвердил лидер партии Александр Корниенко. Дубинский может оспорить решение на ближайшем съезде партии.

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Россия назвала Крымскую платформу посягательством на свою территорию

МИД РФ заявил, что Крымская платформа направлена на отчуждение ее территорий. Там отметили, что попытки Украины вернуть Крым незаконны и “представляют собой угрозу агрессии в отношении двух субъектов РФ”. По информации министерства, власти Киева под патронатом западных кураторов “беззастенчиво попирают международное право”.

Напомним, ранее мы писали, что омбудсмен отреагировал на “роман“ малолетних блогеров.

