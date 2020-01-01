Сутки в ООС: Оккупанты обстреливали позиции ВСУ из запрещенного оружия

Были применены минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь нет.

В рядах ВСУ потерь за сутки не было facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки, 15 марта, на фронте было зафиксировано 10 нарушений перемирия со стороны сепаратистов.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

В частности, в районе ответственности тактической группы Восток противник открывал огонь близ Верхнеторецкого и Водяного на Приазовье. Там боевики применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 и 120 мм, а также крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

Недалеко от населенных пунктов Лебединское и Трудовское оккупанты обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. Близ поселка Гнутово противник применил ручной противотанковый гранатомет, а возле Марьинки – стрелковое оружие.

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В районе ответственности тактической группы Север, рядом с Южным, враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Военные нанесли ответный удар по позициям противника. Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ за сутки не было. О нарушениях сообщено ОБСЕ.

Утром нынешнего дня, 16 марта нарушений в зоне боевых действий не зарегистрировано. Украинские бойцы продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим тишины.

Напомним, ранее мы писали, что из зоны ООС увезли бойцов с минно-взрывными травмами.

